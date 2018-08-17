Бережливая поликлиника экономит время пациентов

В конце прошлого года в этот пилотный проект включились 40 регионов страны. Предполагается создание нового формата медицинских учреждений первичного звена.
- Наталья Михайловна, почему называют учреждения, включенные в проект, бережливыми? Что собрались сберегать?
- Бережливая поликлиника – от бережливого производства. Впервые эта концепция была внедрена в Японии на заводе «Тойота» и потом широко распространилась в западных странах. Концерн «Росатом» изучил и внедрил у себя лучшие мировые практики. Теперь технологии будут использоваться в здравоохранении.
- Не очень понятно: технологии промышленности, и вдруг в медицинском учреждении. Как одно может быть связано с другим?
- Речь идет об оптимизации работы поликлиник, сокращении времени пребывания пациентов в учреждении, упрощении записи на прием к врачу, разделении потоков посетителей. Одна из основных задач – создание доброжелательной атмосферы в медицинских учреждениях, повышение мотивации людей заниматься своим здоровьем.
- Какие меры предпринимаются в рамках реализации проекта?
- Персонал получает обучающие буклеты, в которых подробно описано, как перестроиться на другой формат обслуживания людей. Запись на прием осуществляется через интернет или терминал. Введена электронная карта пациента. Бланки становятся унифицированными. Благодаря технической оснащенности исчезают очереди на забор анализов и на прием к врачу.
Работа регистратуры организуется по открытому типу. Пациент сидит, а не стоит перед медрегистратором и говорит, в чем проблема, почему ему надо именно к такому специалисту. Ему не нужно громко говорить о том, что его беспокоит, и испытывать неудобства, оттого что окружающие слышат разговор.
- В каком учреждении Батайска можно это наблюдать?
- Пока в одном, в детской поликлинике Авиагородка. Мы выбрали ее, потому что здание в хорошем состоянии и не требует больших вложений в капремонт. Визуально поликлиника очень изменилась, внутри и снаружи, и продолжает меняться, ведь работы еще не завершены.
Здесь оборудованы гардероб и парковка для детских колясок. Маме уже не надо на руках ходить по этажам с ребенком, одеждой в руках и коляской. В холлах появились информационные стенды, инфоматы, созданы комфортные условия для ожидания приема врача с ребенком. Вокруг яркий дизайн, специальная мебель для детей и взрослых. Стены разрисованы так, что малыш здесь не будет скучать. Иммунизация организована без слез и плача.
- Сколько времени теперь проводит пациент в поликлинике?
- У нас пока рано делать выводы, потому что мы только начали работу. Могу сказать в целом по регионам, где бережливая поликлиника уже внедрена. Ожидание в очереди у регистратуры сокращается в четыре раза. У врача удваивается время на обслуживание одного человека.
Время, которое посетитель проводит у кабинета доктора, меньше в восемь раз. В четыре раза быстрее пациенты дозваниваются до регистратуры. Времени на диспансеризацию теперь надо меньше в пять раз.
- Как сотрудники восприняли новую систему работы с пациентами: бумаг меньше, электронного учета больше?
- Конечно же, многие сразу сказали: «Сложно». Однако освоили и продолжают осваивать. В здравоохранении сейчас много перемен, бережливая поликлиника – малая часть. Сейчас все медицинские учреждения России, в том числе и Ростовской области, переходят на единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, согласно приказу правительства РФ и министерства здравоохранения Ростовской области.
Весь документооборот будет электронным. Бумажные медицинские карты, истории болезней, больничные листы постепенно исчезнут.
Пациенту уже не надо будет брать бумажный лист нетрудоспособности и нести его на работу. Документ сразу будет отправляться в Фонд социального страхования, а бухгалтерии предприятия, где трудится пациент, останется только сделать отметки при начислении заработной платы.
Переход на электронный документооборот не должен занимать длительного время, и связан он не только с техническим оснащением медучреждений и подготовкой медперсонала. Работодатели не готовы пока так работать. Недавно нам звонили из одного крупного банка. Просили выдать их сотруднику больничный лист в бумажном варианте, чтобы бухгалтерия банка в свою очередь сделала нужные пометки в своих бумажных документах.
- Что из себя сейчас представляет ЦГБ Батайска?
- Хотя она и называется городской, фактически это больница скорой медицинской помощи и межтерриториальная больница. К нам везут всех пострадавших в ДТП от Ростова-на-Дону до границы Краснодарского края. Мы обслуживаем жителей окрестных населенных пунктов. Люди едут к нам, даже если территориально к нам не относятся, и мы им не отказываем.
Ежедневно госпитализируются и выписываются 70-80 человек. Через поликлинику проходит ежедневно 4000 пациентов.
Согласно приказам областного министерства здравоохранения, мы принимаем на родоразрешение будущих мам из Семикаракорского, Багаевского, Веселовского, Азовского и других районов.
Еще одна причина, почему к нам попадают сложные больные, нуждающиеся в срочной помощи, - у нас круглосуточная лаборатория, рентген.
Обслуживаем пациентов, которым требуется обследование на компьютерном томографе. С июня у нас появился новый аппарат, позволяющий делать 64 среза, это послойные изображения. Прежний выдавал только 14. Оборудование закуплено на средства РОФОМСа (областного фонда обязательного медицинского страхования).
В целом ЦГБ Батайска – это 11 стационарных отделений, девять поликлиник, станция скорой медицинской помощи. Всего 1360 сотрудников.
- Какова укомплектованность больницы персоналом?
- Стационар укомплектован врачами стопроцентно. Поликлиники – на 70%, не хватает терапевтов, педиатров. Численность младшего и среднего медицинского персонала – примерно 70% от нужной.
Привлекаем и стимулируем студентов и молодых специалистов. Есть, например, возможность учиться по целевому направлению в медицинском университете. Мы предпочитаем направлять на учебу жителей Батайска.
Берем студентов на практику. В этом году к нам приходят 11 врачей после ординатуры. Все они уже проходили практику у нас и знают специфику больницы.
Есть перспектива льготного приобретения квартир. В рамках губернаторской программы для бюджетников врач получает компенсацию в размере 60% от стоимости недвижимости.
Средняя зарплата врача в больнице 47 тысяч рублей, младший медицинский персонал получает 22 тысячи.
- Где граница между ответственностью врача, который лечит пациента, и главным врачом больницы?
- Лечащий врач отвечает за пациента, которого лечит. Главный врач несет ответственность за все, в том числе за пациента, которого ведет лечащий врач.