Бережливая поликлиника экономит время пациентов

Здесь оборудованы гардероб и парковка для детских колясок. Маме уже не надо на руках ходить по этажам с ребенком, одеждой в руках и коляской. В холлах появились информационные стенды, инфоматы, созданы комфортные условия для ожидания приема врача с ребенком. Вокруг яркий дизайн, специальная мебель для детей и взрослых. Стены разрисованы так, что малыш здесь не будет скучать. Иммунизация организована без слез и плача.