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Движение перекроют в Азове в День города

17 августа 2018, 18:20
В Азове Ростовской области во время празднования Дня города ограничат движение на нескольких улицах, сообщили в городской администрации.

Ограничения введут 07.00 5 сентября до 10.00 9 сентября на Петровской площади, в створе от гостиницы "Солнечная" до здания мэрии. В это время специалисты смонтируют главную праздничную сцену, она простоит до конца мероприятий.

В День города, 8 сентября, с 07.00 до 15.00 закроют проезд по Петровскому бульвару от улицы Кондаурова до Мира. С 07.00 до 00.00 нельзя будет проехать на Петровской площади от Московской до здания администрации, по Московской от переулка Социалистического до улицы Чехова, по Дзержинского в створе от гостиницы "Солнечная" до переулка Шмидта.

Водителей попросили заранее выбрать альтернативные маршруты.

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