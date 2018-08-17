Движение перекроют в Азове в День города

В День города, 8 сентября, с 07.00 до 15.00 закроют проезд по Петровскому бульвару от улицы Кондаурова до Мира. С 07.00 до 00.00 нельзя будет проехать на Петровской площади от Московской до здания администрации, по Московской от переулка Социалистического до улицы Чехова, по Дзержинского в створе от гостиницы "Солнечная" до переулка Шмидта.