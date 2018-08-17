Спецматериалы для слабовидящих подготовили к выборам в ЗС Ростовской области

"Специально для этой категории граждан подготовили 131 брошюру, напечатанную крупным шрифтом, и более 300 трафаретов, чтобы инвалиды по зрению смогли самостоятельно заполнить бюллетень", - сказано в публикации.
Отмечается, что при подготовке материалов исходили из количества проживающих на каждом участке инвалидов по зрению.
Напомним, выборы в донской парламент пройдут 9 сентября, в качестве кандидатов всего зарегистрировались 667 человек для борьбы за депутатские мандаты и 131 человек - на места в одномандатных округах.
р3