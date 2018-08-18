В честь 15-летия «ЮгСтройИнвест» устроил грандиозный праздник и розыгрыш призов

Отмечать значимые даты вместе с новоселами для нас стало доброй традицией. Мы очень рады и благодарны, что столько жителей и гостей микрорайона пришли поддержать и поздравить нас. Это показатель того, что компания идет по верному пути. И это мотивируют нас и дальше строить качественное жилье, социальные объекты, создавать все необходимое благоустройство. Ведь главным подарком для нас являются счастливые улыбки и комфорт наших новоселов!