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В честь 15-летия «ЮгСтройИнвест» устроил грандиозный праздник и розыгрыш призов

18 августа 2018, 21:50
18 августа в донской столице на большом празднике, посвященном 15-летию группы компаний «ЮгСтройИнвест», собрались жители и гости микрорайона «Красный Аксай», а так же будущие новоселы.

«Одна квартира хорошо, а две лучше»! Под таким девизом в донской столице прошел розыгрыш призов от одного из ведущих застройщиков России – группы компаний «ЮгСтройИнвест».

Счастливым обладателем главного приза - квартиры в новом доме «Красного Аксая», стала семья Шудрик из Ростова-на-Дону. Радость и эмоции счастья переполняли победителей розыгрыша:

«Хочу поблагодарить компанию «ЮгСтройИнвест за такой великолепный праздник. Всех жителей «Красного Аксая», весь коллектив ЮСИ поздравляю с таким замечательным праздником, замечательным днем – 15 летием компании «ЮгСтройИнвест»

Заветный сертификат на квартиру с наилучшими пожеланиями семье Шудрик которая благодаря победе в розыгрыше стала владельцем уже второй квартиры в микрорайоне «Красный Аксай», вручил директор по строительству группы компаний «ЮгСтройИнвест» Игорь Николаевич Кобозев:

Сегодня в микрорайоне «Красный Аксай» состоялся замечательный праздник в честь 15-летия группы компаний «ЮгСтройИнвест».

Отмечать значимые даты вместе с новоселами для нас стало доброй традицией. Мы очень рады и благодарны, что столько жителей и гостей микрорайона пришли поддержать и поздравить нас. Это показатель того, что компания идет по верному пути. И это мотивируют нас и дальше строить качественное жилье, социальные объекты, создавать все необходимое благоустройство. Ведь главным подарком для нас являются счастливые улыбки и комфорт наших новоселов!

Микрорайон «Красный Аксай» - уникальный пример комплексной застройки, когда в шаговой доступности есть все необходимое для комфортной жизни. О высоком уровне благоустройства микрорайонов действительно можно говорить очень много.

На территории «Красного Аксая» уже работает детский сад на 160 мест. Также в планах строительство второго детского сада на 100 мест и школы на 1100 мест.

Компания большое внимание уделяет спорту: для жителей микрорайона дворы оборудованы крытым тренажерным залом, спортивными площадками, роллердром и ворк-аут площадками.

Для прогулок и спокойного отдыха создана прекрасная аллея с арт-объектами, колоннадой и фонтаном.

Микрорайон «Красный Аксай» строится высокими темпами силами многотысячного коллектива «ЮгСтройИнвест» под управлением почетного строителя России, генерального директора и основателя компании – Иванова Юрия Иванивича. Благодаря его профессионализму и таланту руководителя на сегодняшний день «ЮгСтройИнвест» занимает 4-е место в рейтинге крупнейших застройщиков страны.

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