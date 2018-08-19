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Kiss Cam появилась на "Ростов-Арене"

19 августа 2018, 21:26
На новом стадионе "Ростов-Арена", где в воскресенье пройдет матч "Ростов" - "Енисей", появилась камера для поцелуев, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Смысл ее заключается в том, что камера случайным образом наводится на одну из пар на стадионе. Изображение выводится на огромный экран, где нарисованы также сердечки и написаны призывы к поцелую. Пара должна поцеловаться, чтобы их перестали снимать.

Эта традиция в основном распространена в Америке, но перешла и в Россию. В этот раз ростовчане не испугались и поцеловались на глазах многотысячной аудитории.

Камеру включили во время "Разогрева", который проводится теперь перед каждой игрой. В это время среди фанатов разыгрываются различные призы, в том числе iPhone.

Игра начнется в 21.30 мск, она пройдет в рамках чемпионата России.

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