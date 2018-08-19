Kiss Cam появилась на "Ростов-Арене"

Смысл ее заключается в том, что камера случайным образом наводится на одну из пар на стадионе. Изображение выводится на огромный экран, где нарисованы также сердечки и написаны призывы к поцелую. Пара должна поцеловаться, чтобы их перестали снимать.
Эта традиция в основном распространена в Америке, но перешла и в Россию. В этот раз ростовчане не испугались и поцеловались на глазах многотысячной аудитории.
Камеру включили во время "Разогрева", который проводится теперь перед каждой игрой. В это время среди фанатов разыгрываются различные призы, в том числе iPhone.
Игра начнется в 21.30 мск, она пройдет в рамках чемпионата России.