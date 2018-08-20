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Последнее поражение ФК "Ростов" могло привести к оттоку зрителей - Карпин

20 августа 2018, 00:33
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил, что проигрыш "Крыльям Советов" мог сказаться на посещаемости игры с "Енисеем", передает корреспондент RostovGazeta с пресс-конференции.

Напомним, 11 августа, в субботу ростовчане проиграли "Крыльям Советов" со счетом 0:1. Тогда игру посетили более 30,9 тысячи человек. На игру с "Енисеем", которая состоялась в это воскресенье, пришли на 10 тысяч человек меньше. Оба матча начались в 21.30 мск. Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц говорил, что поздние матчи команды создают неудобства болельщикам.

"Я не знал точное количество зрителей на матче. Если пришло меньше, значит сказалось поражение от "Крыльев Советов". Поддержка необходима, тем более на этот стадион нельзя не ходить", - пояснил Карпин.

Он добавил, что поддержка еще нужна потому, что в чемпионате нет простых матчей. По его мнению, в игре с "Енисеем" были проблемы на стандартах, угловых и в аутах.

"Нельзя назвать матч игрой в одни ворота. Позже "Енисей" мог еще забить, но, наверно, уже расслабился. Я удовлетворен настроем "Ростова", - уточнил тренер.

Игра состоялась в рамках чемпионата России на стадионе "Ростов-Арена" и завершилась со счетом 4:0 в пользу ростовчан. Два гола забил Бьерн Сигурдарсон и по одному Алексей Ионов, Аяз Гулиев.

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