Последнее поражение ФК "Ростов" могло привести к оттоку зрителей - Карпин

Напомним, 11 августа, в субботу ростовчане проиграли "Крыльям Советов" со счетом 0:1. Тогда игру посетили более 30,9 тысячи человек. На игру с "Енисеем", которая состоялась в это воскресенье, пришли на 10 тысяч человек меньше. Оба матча начались в 21.30 мск. Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц говорил, что поздние матчи команды создают неудобства болельщикам.