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Тренер ФК "Енисей" считает несправедливым счет в матче с "Ростовом"

20 августа 2018, 00:02
Главный тренер футбольного клуба "Енисей" Дмитрий Аленичев после поражения "Ростову" рассказал, что крупный счет не отражает сути игры, сообщает корреспондент RostovGazeta с послематчевой пресс-конференции.

"Неприятно проигрывать с таким крупным счетом. В первом тайме были два хороших момента, но мы их упустили, а нам забили два гола. Стоит заметить, что такой крупный счет не отражает суть игры, у нас было 3-4 стопроцентных момента, но в футболе бывают моменты, когда одна команда реализует все возможности, а другая нет", - пояснил Аленичев.

Он добавил, что знал о том, что сильной стороной "Ростова" является быстрая атака, но на этом команда "Енисей и обожглась. Аленичев рассказал, что перед сезоном они ходили в церковь, теперь уже смысла посещать ее снова нет.

"Последние матчи для меня и для команды были архисложными", - уточнил тренер.

Матч прошел в рамках чемпионата России на стадионе "Ростов-Арена" и завершился со счетом 4:0 в пользу ростовчан. На арене игру посмотрели чуть более 21 тысячи болельщиков.

До этого "Ростов" выиграл у ЦСКА и "Ахмата", но проиграл "Крыльям Советов".

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