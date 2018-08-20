Тренер ФК "Енисей" считает несправедливым счет в матче с "Ростовом"

"Неприятно проигрывать с таким крупным счетом. В первом тайме были два хороших момента, но мы их упустили, а нам забили два гола. Стоит заметить, что такой крупный счет не отражает суть игры, у нас было 3-4 стопроцентных момента, но в футболе бывают моменты, когда одна команда реализует все возможности, а другая нет", - пояснил Аленичев.