rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Волгограде рабочая группа будет решать проблему электроснабжения СНТ

20 августа 2018, 10:20
Для решения проблем с электроснабжением в садоводческих некоммерческих товариществах компания МРСК Юга вместе с властями Волгоградской области планирует организовать рабочую группу, сообщает издание "Новые известия".

В социальных сетях летом жители начали жаловаться на проблемы с качеством электроснабжения. Их не устраивают постоянные отключения электроэнергии, рост тарифов и скачки напряжения. Все пострадавшие обслуживаются организацией "Волгаэнергосеть" и ее дочерней компанией "Волгаэнергосеть СНТ" ("ВЭС СНТ"), сообщают «Новые известия».

Люди поверили обещаниям представителей организаций, но качество энергоснабжения стало только хуже. В безвыходной ситуации горожане хотят обратиться в прокуратуру.

Испытывать проблемы местные жители начали еще несколько лет назад и ситуация постоянно обострялась. К ней привели высокий износ оборудования, недостаток мощности, хищения электроэнергии, неплатежи и внутренние проблемы в руководстве товариществ. Появилась и еще одна проблема - это компании, которые обещают безвозмездно помочь людям и получают от них сети. После этого они увеличивают тарифы якобы для инвестиционных программ, но улучшений не происходит, а становится только хуже.

"Новые известия" пишут, что инициатором создания рабочей группы выступила компания МРСК Юга, она хочет привлечь чиновников и представителей Волгоградского областного союза садоводческих, огороднических некоммерческих объединений. Организация выступает за прозрачную систему передачи сетей крупным компаниям, имеющим необходимый опыт.

"На сайте http://mrsk-yuga.ru есть интерактивный сервис, при помощи которого по готовой форме можно подать заявление на передачу объектов электросетевого хозяйства», - говорится в публикации.

Осенью и в зимнее время в результате энергоаварий жители СНТ проводят по несколько суток без света. Представители МСРК Юга проводят переговоры с председателем товарищества для заключения договора на проведения восстановительных работ. Без него получить доступ к оборудованию запрещено.

МРСК Юга подтвердила свою готовность прийти на помощь испытывающим проблемы содержания и эксплуатации электрических сетей СНТ.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28