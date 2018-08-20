В Волгограде рабочая группа будет решать проблему электроснабжения СНТ

Испытывать проблемы местные жители начали еще несколько лет назад и ситуация постоянно обострялась. К ней привели высокий износ оборудования, недостаток мощности, хищения электроэнергии, неплатежи и внутренние проблемы в руководстве товариществ. Появилась и еще одна проблема - это компании, которые обещают безвозмездно помочь людям и получают от них сети. После этого они увеличивают тарифы якобы для инвестиционных программ, но улучшений не происходит, а становится только хуже.