В Волгограде рабочая группа будет решать проблему электроснабжения СНТ

В социальных сетях летом жители начали жаловаться на проблемы с качеством электроснабжения. Их не устраивают постоянные отключения электроэнергии, рост тарифов и скачки напряжения. Все пострадавшие обслуживаются организацией "Волгаэнергосеть" и ее дочерней компанией "Волгаэнергосеть СНТ" ("ВЭС СНТ"), сообщают «Новые известия».
Люди поверили обещаниям представителей организаций, но качество энергоснабжения стало только хуже. В безвыходной ситуации горожане хотят обратиться в прокуратуру.
Испытывать проблемы местные жители начали еще несколько лет назад и ситуация постоянно обострялась. К ней привели высокий износ оборудования, недостаток мощности, хищения электроэнергии, неплатежи и внутренние проблемы в руководстве товариществ. Появилась и еще одна проблема - это компании, которые обещают безвозмездно помочь людям и получают от них сети. После этого они увеличивают тарифы якобы для инвестиционных программ, но улучшений не происходит, а становится только хуже.
"Новые известия" пишут, что инициатором создания рабочей группы выступила компания МРСК Юга, она хочет привлечь чиновников и представителей Волгоградского областного союза садоводческих, огороднических некоммерческих объединений. Организация выступает за прозрачную систему передачи сетей крупным компаниям, имеющим необходимый опыт.
"На сайте http://mrsk-yuga.ru есть интерактивный сервис, при помощи которого по готовой форме можно подать заявление на передачу объектов электросетевого хозяйства», - говорится в публикации.
Осенью и в зимнее время в результате энергоаварий жители СНТ проводят по несколько суток без света. Представители МСРК Юга проводят переговоры с председателем товарищества для заключения договора на проведения восстановительных работ. Без него получить доступ к оборудованию запрещено.
МРСК Юга подтвердила свою готовность прийти на помощь испытывающим проблемы содержания и эксплуатации электрических сетей СНТ.