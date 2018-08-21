Боевой вертолет, управляющий беспилотниками, выпустили в Ростове

"Ударный вертолет выполнен в обновленном техническом облике. Он может взаимодействовать с беспилотниками и управлять ими на расстоянии", - сказано в сообщении.
Ми-28НЭ оборудован новой противотанковой управляемой ракетой "Хризантема-М" с двухканальной системой наведения. Использование ракеты сделает возможным увеличить дальность поражения бронированных целей до 10 километров.
У вертолета появились улучшенные управляемые ракеты "Атака" с лазерной системой наведения и возможность использования авиационных бомб. Также стали лучше летно-технические параметры, повысилась крейсерская скорость.
Специалисты улучшили и управляемость машины. Вертолет необходим для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. Еще одним преимуществом стала устойчивость к боевым повреждениям.
Добавим, что вертолеты Ми-28 производит ростовский завод "Роствертол".
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