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Электричка Ростов - Батайск на два месяца изменит расписание

21 августа 2018, 11:27
Пригородный поезд №6402 назначением Ростов-на-Дону - Батайск изменит расписание с 27 августа по 28 октября, сообщила пресс-служба СКППК.

"По новому расписанию электричка будет оправляться из Ростова в 06.46 мск вместо 06.54 мск и прибывать в Батайск на 11 минут раньше обычного, в 07.06 мск", - сказано в сообщении.

Отмечается, что новое расписание будет действовать по дням курсирования электрички, с понедельника по пятницу.

Кроме того, с понедельника изменилось расписание пригородного поезда №6169 из Ростова в Усть-Донецк, теперь он отправляется в 13.00 мск вместо 12.40 мск и прибывает в место назначения в 17.19 мск.

Новое расписание будет действительно по 28 августа включительно.

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