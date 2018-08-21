Электричка Ростов - Батайск на два месяца изменит расписание

"По новому расписанию электричка будет оправляться из Ростова в 06.46 мск вместо 06.54 мск и прибывать в Батайск на 11 минут раньше обычного, в 07.06 мск", - сказано в сообщении.
Отмечается, что новое расписание будет действовать по дням курсирования электрички, с понедельника по пятницу.
Кроме того, с понедельника изменилось расписание пригородного поезда №6169 из Ростова в Усть-Донецк, теперь он отправляется в 13.00 мск вместо 12.40 мск и прибывает в место назначения в 17.19 мск.
Новое расписание будет действительно по 28 августа включительно.
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