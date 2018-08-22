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Раскопки археологов не сорвут сроки строительства обхода Ростова

22 августа 2018, 17:47
Раскопки археологов, обнаруживших уникальные захоронение, не должны повлиять на первоначальные сроки строительства обхода Ростова с восточной стороны, рассказал RostovGazeta генеральный директор ассоциации "Южархеология", проводящий раскопки, Артур Исаков.

"Дорога будет строиться в следующем году, а мы заканчиваем работы сейчас, поэтому на сроках ввода в эксплуатацию это никак не скажется", - сказал Исаков.

Напомним, в конце февраля этого года областные власти торжественно заложили капсулу в основание строительства дороги. Завершение второго этапа магистрали стоимостью более 77 миллиардов рублей и протяженностью 65,5 километра предполагается в 2020 году. В процессе планируется построить пять мостов через реки Дон и Аксай, девять путепроводов и три транспортные развязки.

Дорога пройдет по территории Октябрьского, Аксайского и Азовского районов через города Новочеркасск и Батайск. Тем самым транзитный транспорт с трассы М-4 "Дон" может не заходить в Ростов.

Ранее сообщалось, что участок строится на основе частно-государственного партнерства и будет платным.

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