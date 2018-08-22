Раскопки археологов не сорвут сроки строительства обхода Ростова

Напомним, в конце февраля этого года областные власти торжественно заложили капсулу в основание строительства дороги. Завершение второго этапа магистрали стоимостью более 77 миллиардов рублей и протяженностью 65,5 километра предполагается в 2020 году. В процессе планируется построить пять мостов через реки Дон и Аксай, девять путепроводов и три транспортные развязки.