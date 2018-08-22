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В МИД дали комментарии по отказу США от участия во встрече по Афганистану

22 августа 2018, 15:38
В заявлении МИД России говорится, что отказ Америки от участия в заседании Московского формата показал, что миролюбивая риторика Вашингтона по Афганистану является фальшивой.

Как написала газета «Известия», в ведомстве отметили, что американскими властями была проигнорирована аналогичная встреча, которая прошла в апреле прошлого года.

В то время Вашингтон прибег к «надуманному предлогу» о незавершенности новой стратегии Америки для Афганистана и Южной Азии.

Однако в этот раз, как говорится в сообщении, Штаты заявили о своей принципиальной позиции не участвовать в мероприятиях, организованных афганскими властями.

В МИД России отметили, что американцам, по всей видимости, по душе только такие встречи, которые проводятся под их руководством и отвечают только интересам США.

Также в ведомстве добавили, что главная цель Московского формата состоит в запуске процесса национального примирения в Афганистане и окончание братоубийственной войны. Но отказ США свидетельствует о том, что страна преследует другие задачи.

Международная встреча преследует намерением сближение позиций официального Кабула и представителей движения «Талибан» (запрещено в России) по поводу запуска прямого мирного диалога. Она состоится 4 сентября в Москве. МИД России отправил приглашения на мероприятие 12 странам, в том числе, Америке.

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