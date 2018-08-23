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Пять новых школ начали строить в Ростовской области

23 августа 2018, 15:24
В Ростовской области приступили к строительству пяти новых учебных учреждений, сведения предоставило областное правительство.

"Новые школы появятся в Суворовском микрорайоне Ростова, в Таганроге, Батайске, Аксае и Аксайском районе", - сказано в сообщении.

Помимо этого, уже подходит к концу строительство школы в Донецке, еще четыре откроются к новому учебному году после капитального ремонта.

Для обеспечения области нужным количеством учебных мест в регионе разрабатывают проект по возведению модульных зданий, на строительство которых уходит меньше времени.

"Более одного миллиарда рублей направлено на ремонт 240 объектов образования Дона. Средства на капремонт объектов учтены в проекте бюджета на ближайшие три года", - рассказал губернатор области Василий Голубев.

В области в последние годы увеличилось количество школьников, отличившихся во всероссийских олимпиадах. Перед новым учебным годом глава региона напомнил, что необходимо не просто искать юные дарования среди школьников, но и способствовать развитию их талантов.

С этой целью на Дону создадут областной центр "Ступени успеха", аналогичный "Сириусу" в Сочи. Участниками проекта станут школьники, представители НИИ, вузов и предприятий области.

"Ростовская область имеет мощную промышленность и АПК, а значит, индустриальное творчество нового поколения будет обязательно востребовано", - подчеркнул глава региона.

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