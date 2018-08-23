В метро Санкт-Петербурга задержали двоих по делу о мошенничестве

По мнению следствия, Руденко вместе с сообщником, генеральный директором компании-поставщика Алексеем Лазаревым, предоставили дешевую технику под видом дорогостоящей. Разницу в цене они присвоили.
Как уточнили в пресс-службе управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу, в ходе исполнения работ использовала контрафактную технику.
В настоящее время Руденко и Лазарев задержаны. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрания меры пресечения.
Напомним, 22 августа сотрудники ФСБ проводили следственные мероприятия по этому делу, в том числе, по местам жительства фигурантов.