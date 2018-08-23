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В метро Санкт-Петербурга задержали двоих по делу о мошенничестве

23 августа 2018, 16:48
Начальник службы материально-технического обеспечения Санкт-Петербургского метрополитена Денис Руденко был заподозрен в хищениях при выполнении контракта на обновление оборудования.

Как сообщила газета «Известия», речь идет о сумме в 32 миллиона рублей.

По мнению следствия, Руденко вместе с сообщником, генеральный директором компании-поставщика Алексеем Лазаревым, предоставили дешевую технику под видом дорогостоящей. Разницу в цене они присвоили.

Как уточнили в пресс-службе управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу, в ходе исполнения работ использовала контрафактную технику.

В настоящее время Руденко и Лазарев задержаны. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрания меры пресечения.

Напомним, 22 августа сотрудники ФСБ проводили следственные мероприятия по этому делу, в том числе, по местам жительства фигурантов.

#Новости#Происшествия
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