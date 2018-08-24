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ЦБ ввел упрощенный порядок заключения электронных договоров ОСАГО

24 августа 2018, 17:12
Банк России сделал проще процедуру заключения электронных договоров ОСАГО.

Как сообщила газета «Известия», новые правила преследую целью сделать сервис электронных продаж комфортнее для автовладельцев.

Кроме этого, изменения будут способствовать предотвращению злоупотреблений участниками страхового рынка и борьбе с мошенническими действиями.

В соответствии с новыми правилами, теперь ключ простой электронной подписи должен состоять исключительно из латинских буквенно-цифровых символов. Это позволит избегать ситуаций, когда владелец машины не сможет пройти регистрацию в личном кабинете на ресурсе страховщика из-за того, что ключ содержит похожие по написанию русские и латинские символы.

Кроме всего, в документе определяются случаи, когда электронный договор ОСАГО можно заключить через ресурс Российского союза автостраховщиков в Сети.

С целью уменьшения рисков мошенничества, Банк России ввел требования к отсканированным копиям документов, которые страхователь закачивает на сайт страховщика. Также ввели правило, что электронный договор ОСАГО не может начать действие ранее трех дней с момента его заключения. Помимо этого, определяется, что на один номер телефона можно зарегистрировать только один личный кабинет страхователя на сайте страховщика.

#Новости#Экономика
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