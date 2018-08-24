ЦБ ввел упрощенный порядок заключения электронных договоров ОСАГО

С целью уменьшения рисков мошенничества, Банк России ввел требования к отсканированным копиям документов, которые страхователь закачивает на сайт страховщика. Также ввели правило, что электронный договор ОСАГО не может начать действие ранее трех дней с момента его заключения. Помимо этого, определяется, что на один номер телефона можно зарегистрировать только один личный кабинет страхователя на сайте страховщика.