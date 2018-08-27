Поступления от инвестиций РОСНАНО выросли почти вдвое – до 4,3 млрд руб

Кроме того во многом положительное воздействие на финансовую прибыль продолжает оказывать увеличенный уровень трат на обслуживание внешнего долга, что не характерно для фондов прямых и венчурных инвестиций. За первое полугодие 2018 года РОСНАНО смогли уменьшить процентные затраты по кредитованию и займам на 1,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Это зависит, в том числе, и от уменьшения долговой нагрузки на 4,9 миллиарда рублей. На работу с долгом было выделено 14,6 миллиарда рублей, 8,6 из них ушли в счет погашения, что на 1,5 миллиарда рублей больше, чем в первом полугодии 2017 года. Долговая обязанность в 4,9 миллиарда рублей была закрыта раньше срока.