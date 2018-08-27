Поступления от инвестиций РОСНАНО выросли почти вдвое – до 4,3 млрд руб

Положительный показатель роста финансов удалось получить благодаря росту справедливой стоимости портфеля инвестиций, а также позитивному влиянию различных сфер макроэкономики.
В пресс-службе РОСНАНО сообщили, что наибольший показатель прироста справедливой стоимости показали проекты ООО «Хевел», Ocsial S.A., Quantenna Communications и Фонд развития ветроэнергетики.
Кроме того во многом положительное воздействие на финансовую прибыль продолжает оказывать увеличенный уровень трат на обслуживание внешнего долга, что не характерно для фондов прямых и венчурных инвестиций. За первое полугодие 2018 года РОСНАНО смогли уменьшить процентные затраты по кредитованию и займам на 1,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Это зависит, в том числе, и от уменьшения долговой нагрузки на 4,9 миллиарда рублей. На работу с долгом было выделено 14,6 миллиарда рублей, 8,6 из них ушли в счет погашения, что на 1,5 миллиарда рублей больше, чем в первом полугодии 2017 года. Долговая обязанность в 4,9 миллиарда рублей была закрыта раньше срока.
Исполнительный директор УК «РОСНАНО» Борис Подольский сообщил, что ведомству удалось достигнуть таких показателей благодаря рациональному управлению портфелем активов. Он отметил, что все усилия РОСНАНО до конца 2018 года сосредоточатся на увеличении поступлений от выходов из проектов исторического портфеля, а также на привлечение новых инвесторов в другие фонды под управлением РОСНАНО.