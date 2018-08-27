Война соседей по-ростовски: проверенные временем и современные методы

По-большому на соседей
Самым вопиющим способом мести стал поступок ростовского пенсионера, много лет враждовавшего с соседями снизу. О причинах неприязни все давно забыли, но помириться не могли. Из-за застаревшей вражды пенсионера бросила жена, и он остался жить один.
О случившемся в соцсетях рассказала дочь пенсионера. По ее словам, дождавшись, когда соседи уедут на длительный отдых, ее отец просверлили дырку в полу и вывел в квартиру ненавистных жильцов сливную трубу от унитаза. Все это безобразие длилось две недели. Как отреагировали вернувшиеся соседи, понятно. Завершилось все заявлением в полицию.
Пользователи Сети отреагировали на такой способ борьбы с соседями по-разному. Кто-то, скорее всего, в шутку, заявил, что "батя-то красавчик, умеет проблемы решать", но большинство сошлись во мнении, что пенсионер явно психически не здоров. "У вас папаша с пулей в голове в прямом смысле слова" и "А папу то на нормальность проверяли?" - это самое мягкое, что писали ростовчане. Это и понятно, война войной, а способ откровенно нечистоплотен.
"Яжматерей" под суд
Не лучше повели себя участники войны, разгоревшейся в одной из многоэтажек Ростова из-за детских колясок. Две молодые мамы, проживающие на четвертом и пятом этаже дома без лифта, оставляли коляски на площадке первого этажа. Соседка подала на них в суд, требуя освободить проход от хлама. Под хламом подразумевались злосчастные коляски.
При этом конфликт рос долго, со временем все обостряясь. Сначала в коляски подкидывали записки с угрозами, затем всевозможный сор, после одна из колясок и вовсе пропала. Как оказалось, заявление в суд подала не зловредная пенсионерка, как можно было бы подумать, а молодая красивая девушка. Судебное заседание временами напоминало театр абсурда - так, следствие пыталось выяснить, всегда ли коляски находились на месте или на время пропадали.
Решение суда было не в пользу молодых мам, из обязали покрасить стену подъезда в первоначальный цвет и убрать крепление, которое установили после пропажи одной из колясок.
Ростовский Бэнкси
Еще об одном случае рассказал ростовский паблик. В нем появилось видео о художнике, превратившем подъезд обычного многоквартирного дома в парадную в стиле барокко. Лепнина на потолке, позолота на дверях лифта и картины на стенах понравились не всем. Недовольные начали разрисовывать красоту фломастерами и царапать. Более того, по информации все того же паблика, бывший председатель ТСЖ подала на художника в суд.
Суд постановил привести подъезд в первоначальный вид, но кассационный суд это решение отменил. Как пишут пользователи Сети, непонятно, что могло в этом случае не понравиться соседям, чтобы дело дошло до порчи и откровенного вандализма.
Шлагбаумы, стены, рвы
Еще одна больная тема для Ростова - незаконные шлагбаумы и автохамы. Проезд во двор или по улице перекрывают во всех районах города, причем иногда это не просто шлагбаум, это непреодолимые препятствия. Так, "бедные жители" квартала по адресу Курортная, 90-104 вначале установили шлагбаум на углу Курортной и 1-й Круговой, закрыв тем самым муниципальную дорогу, которая асфальтировалась за деньги бюджета. Вскоре его сломали, видимо, уставшие жильцы многоквартирных домов. Но на этом дело не закончилось, на дороге появились бетонные блоки.
Зачастую в действиях жильцов полностью отсутствует здравый смысл. Так, жители садоводческого товарищества "Полиграфист" в Ворошиловском районе перегородили проход, соединяющий их район с Октябрьским, кучей огромных блоков.
Как пишут пользователи Сети - "Хорошо когда есть ненормальные. Каждый день не знаешь чего от них ожидать". Хороший совет дачникам дал один из ростовчан: "Граждане садоводы и огородники, у вас дот кривой получился. Не ваше это. Лучше теплицы стройте".
Эвакуировать врагов
Новый способ "насолить" соседям придумали жители старых многоэтажек на Королева. Эти дома строились десятки лет назад и их дворы оказались без парковочных мест, поэтому жителям приходиться парковаться на газонах и тротуарах. Жильцы просто вызывают эвакуаторы, которые около 5.00, пока все еще спят, эвакуируют неправильно припаркованные машины. Сотрудники ГАИ признаются, что понимают проблему с парковкой, но не могут не реагировать на жалобы населения.
Заварить двери
Но чаще всего поводом для войны становятся вопросы чистоты и соблюдения тишины. Ростовские паблики пестрят жалобами на соседей, которые "устраивают свалку в подъезде и у себя в квартире, дышать в коридоре невозможно, повсюду мыши и крысы". Кроме обращений в правоохранительные и надзорные органы, жители Ростова дают и практические советы: "Все что в коридоре, все общее".
Замученные постоянным шумом люди готовы на многое. Так, в одной из ростовских многоэтажек появилось объявление, в котором автор обещает заварить дверь тем соседям, которые "любят повеселиться после 22.00 мск". Сосед предупреждает: "Если вдруг при прослушивании музыки поздно вечером у вас отключится свет, можете сразу вызывать МЧС, без посторонней помощи вы из квартиры не выйдете". При этом пользователи Сети советуют способы получше: "Монтажная пена более эффективна, мне кажется" или "Зачем сварка ? Достаточно обычный супер момент. Пару капель в замок и замена замка обеспечена. Проверено дважды: одним пришлось заходить и выходить через балкон, а другим - болгаркой высверливать замок, ибо по хорошему не хотели понимать".
Необычный способ борьбы с шумящими по утрам выходных соседями нашел "спокойный и уравновешенный" молодой человек, живущий в одной из многоэтажек Ростова. "Я скачал треклист, ультразвуков, перфораторов, дрели, болгарки, строительный шум, звуки башенных кранов, скрежет металла, падение металлических листов и прочее.... Отныне выходя на работу, а выхожу я в 8.40 (мне к 10.00), я ставлю весь трек лист на прослушивание, и делаю звук на всю". Как отмечает сам автор, теперь соседи, если и занимаются ремонтом, только после обеда.
Многие ростовчане напрямую задают вопрос в соцсетях: "Насыпьте идей, как отомстить, я реально хочу сделать гадость (соседке)". И, как правило, советы оригинальностью не отличаются, большинство из них можно свести к одному: "Под дверь насри, полей бензином, подожги, позвони и убеги".
Но все же еще остаются цивилизованные методы борьбы с обнаглевшими соседями. В одном из городских пабликов появился призыв рассказывать обо всем полиции, если "сосед мешает жить окружающим, буянит, устроил в квартире притон". Настучать на соседа можно вполне законно на сайте регионального МВД, на заявку незамедлительно отреагируют.
р3