Война соседей по-ростовски: проверенные временем и современные методы

Замученные постоянным шумом люди готовы на многое. Так, в одной из ростовских многоэтажек появилось объявление, в котором автор обещает заварить дверь тем соседям, которые "любят повеселиться после 22.00 мск". Сосед предупреждает: "Если вдруг при прослушивании музыки поздно вечером у вас отключится свет, можете сразу вызывать МЧС, без посторонней помощи вы из квартиры не выйдете". При этом пользователи Сети советуют способы получше: "Монтажная пена более эффективна, мне кажется" или "Зачем сварка ? Достаточно обычный супер момент. Пару капель в замок и замена замка обеспечена. Проверено дважды: одним пришлось заходить и выходить через балкон, а другим - болгаркой высверливать замок, ибо по хорошему не хотели понимать".