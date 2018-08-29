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Финансовые показатели «Россетей» выросли на 5%

29 августа 2018, 18:35
В первом полугодии финансовые показатели «Россетей» по МФСО улучшились по сравнению с январем-июнем прошлого года. Чистая прибыль, полученная компанией, выросла с 54 до 57 миллиардов рублей (на 5%), а выручка увеличилась на 11,3%.

За полгода показатель EBITDA достиг 145,8 миллиарда рублей (в прошлом году было 140,8 миллиарда рублей). Такая информация приводится на официальном сайте компании.

По словам гендиректора компании «Россети» Павла Ливинского, хорошие результаты объясняются усилиями по повышению эффективности и сокращению операционных расходов, которые дали свои плоды. Менеджмент компании будет стараться сохранить высокие показатели. Ливинский выразил уверенность, что положительный финансовый тренд, который демонстрирует компания, улучшит настроение инвесторов и акционеров.

В настоящее время «Россети» не только обеспечивают надежную подачу электроэнергии потребителям, но и демонстрируют рост основных показателей прибыльности и финансовой устойчивости.

#Новости#Экономика
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