Финансовые показатели «Россетей» выросли на 5%

В первом полугодии финансовые показатели «Россетей» по МФСО улучшились по сравнению с январем-июнем прошлого года. Чистая прибыль, полученная компанией, выросла с 54 до 57 миллиардов рублей (на 5%), а выручка увеличилась на 11,3%.