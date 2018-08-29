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На Ростовском ипподроме разыграют 500 тыс рублей во время скачек

29 августа 2018, 16:16
На Ростовском ипподроме 2 сентября разыграют 500 тыс рублей во время скачек (фонд скачки на Кубок губернатора Ростовской области), сообщили организаторы.

"На скачки заявлены 11 лучших лошадей в трех лет и старше. В рамках развлекательной программы состоится традиционный конкурс шляпок для дам, победительницами станут обладательницы самых элегантных и необычных головных уборов, - сказано в сообщении.

К участию приглашаются женщины, а также маленькие леди от шести лет. Единственным требованием является наличие головного убора, какого именно - дело вкуса и желания.

Жюри будет оценивать претенденток по нескольким критериям - эстетическое восприятие образа, оригинальность замысла и творческая индивидуальность. Для взрослых представлены номинации "Лучшая шляпка", "Гламур", "Винтаж", "Цветочная фантазия" и "Мисс оригинальность".

Дети попробуют свои силы в номинациях "Лучшая шляпка", "Мисс маленькое очарование", "Мисс фантазия", "Мисс оригинальность".

Традиция проведения конкурсов шляпок является визитной карточкой, главным атрибутом и неотъемлемым брендом скачек, а шляпки дам, согласно этикету, только тут могут быть самых безумных и невероятных фасонов.

Так же в этот день посетители увидят выступления спортсменок спортивной школы с элементами выездки (костюмированное шоу "Амазонки"), а казаки Всевеликого Войска Донского продемонстрируют чудеса джигитовки.

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