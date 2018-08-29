Удвоить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста предложил Путин

"С 1 января 2019 года предлагаю увеличить пособие по безработице для указанной категории граждан с 4,9 тысячи рублей до 11,28 тысячи рублей", - заявил президент.
При этом период выплат составит один год.
Отмечается, что власть должна укрепить социальное положение людей, которые приняли решение уволиться с работы в предпенсионном возрасте и не нашли пока новое место.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил ввести с 1 января 2019 года выплату 25% надбавки к страховой пенсии для неработающих пенсионеров с 30-летним стажем в сельском хозяйстве.
р3