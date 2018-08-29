В начале 2019 года в России выйдет прототип внедорожника Aurus

Как написала газета «Известия», после того, как выпустят раннюю версию продукта, специалисты приступят к отработке всех технологий.
В рамках Московского международного автосалона (ММАС-2018) Мантуров участвовал в презентации отечественной машины Aurus Senat. Этот автомобиль принадлежит семейству автомобилей проекта «Кортеж». Они представляют собой транспортные средства класса люкс для первых лиц государства и включают лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе (ЕМП).
Министр предположил, что в числе первых импортеров машин производства России будут государства Ближнего Востока. А в перспективе ожидается, что автомобили проекта «Кортеж» будут импортировать все страны без ограничений, в частности, западные.
В «Крокус-Экспо» в среду 29 августа открылся Московский международный автосалон –2018. Он будет доступен для всех желающих с 31 августа по 9 сентября. Экспозиция располагается на территории трех павильонов. На автосалоне можно увидеть как российскую, так и зарубежную технику. Кроме всего, выставка включает стенды производителей автомобильных запчастей и деталей, тюнинг-ателье, редких ретромашин, а также автомобилей, работающих за счет альтернативных источников питания.