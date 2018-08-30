В Подмосковье завели дело на ранившего из ружья девочку пенсионера

Установлено, что мужчина устроил стрельбу из ружья из окна жилого дома, в результате чего ранил подростка. Девочка с матерью шла мимо одного из домов. С верхних этажей здания они услышали хлопок, и ребенок упал на землю.
Девочку отвезли в медицинское учреждение на попутной машине. Врачи поставили ей предварительный диагноз проникающее ранение грудной клетки. После оказания необходимой помощи ребенка перевели в отделение реанимации НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
В процессе оперативных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Следствие считает, что пенсионер находился под воздействием спиртного. С места происшествия было изъято ружье 12 калибра, которым владеет задержанный. Расследование этого инцидента продолжается.