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В Подмосковье завели дело на ранившего из ружья девочку пенсионера

30 августа 2018, 14:56
В Московской области завели уголовное дело на 62-летнего пенсионера, который ранил 15-летнюю девочку из охотничьего ружья.

Как сообщила газета «Известия», инцидент произошел в городе Лобня 29 августа.

Установлено, что мужчина устроил стрельбу из ружья из окна жилого дома, в результате чего ранил подростка. Девочка с матерью шла мимо одного из домов. С верхних этажей здания они услышали хлопок, и ребенок упал на землю.

Девочку отвезли в медицинское учреждение на попутной машине. Врачи поставили ей предварительный диагноз проникающее ранение грудной клетки. После оказания необходимой помощи ребенка перевели в отделение реанимации НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В процессе оперативных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Следствие считает, что пенсионер находился под воздействием спиртного. С места происшествия было изъято ружье 12 калибра, которым владеет задержанный. Расследование этого инцидента продолжается.

#Новости#Происшествия
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