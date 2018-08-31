Эксперт: Выход США из ВТО спровоцирует торговую войну

Эксперт считает, что если страна решится на такой шаг, при текущих темпах роста мировой экономики, составляющих примерно 3,9%, подобные действия американской стороны могут привести к торговой войне. Он пояснил, что из-за подобных кризисных явлений мировая торговля лишится до трех миллионов долларов оборота. А потери мировой экономики в темпах роста составят 1,5% глобального ВВП, что практически будет означать начало кризиса. Заявил Масленников.