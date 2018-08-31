Эксперт: Выход США из ВТО спровоцирует торговую войну

Такого мнения придерживается руководитель направления финансов и экономики Института современного развития Никита Масленников, написала газета «Известия».
В интервью одному из изданий 31 августа президент США Дональд Трамп не исключил того, что страна выйдет из ВТО. Американский лидер считает, что для сохранения сотрудничества в рамках организации потребуется ее расформирование.
Эксперт считает, что если страна решится на такой шаг, при текущих темпах роста мировой экономики, составляющих примерно 3,9%, подобные действия американской стороны могут привести к торговой войне. Он пояснил, что из-за подобных кризисных явлений мировая торговля лишится до трех миллионов долларов оборота. А потери мировой экономики в темпах роста составят 1,5% глобального ВВП, что практически будет означать начало кризиса. Заявил Масленников.
Также он напомнил, что наступление мировой рецессии происходит при темпах роста от 1,5 до 2%. Это означается, что мир окажется на грани экономического падения, как это случилось в 2008-2009 годах.
Эксперт убежден, что заявление Трампа является не более чем блефом, «продолжением покерной риторики». Целью последней состоит в диалоге по вопросу, какими должны быть многосторонние правила мировой торговли. Масленников пояснил, что перезагрузка ВТО — давно назревшая необходимость, поскольку нечеткая международная статистика по торговле приводит к искаженным данным о дефицитах и профицитах в структурах торговых балансов.