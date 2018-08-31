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Строительство мусоперерабываюшего завода в Волгодонске происходит в режиме онлайн

31 августа 2018, 16:23
За строительством экологического отходоперерабатывающего комплекса, который строится в Волгодонске, можно следить в режиме реального времени, сообщил министр ЖКХ по Ростовской области Андрей Майер.

Напомним, что межмуниципальные экологические отходоперерабатывающие комплексы (МЭОК), которые организуют систему обращения с отходами, будут созданы в Неклиновском, Красносулинском, Волгодонском, Миллеровском, Морозовском, Мясниковском, Новочеркасском и Сальском районах.

В составе МЭОК планируется строительство восьми новых полигонов (старые будут рекультивированы), 34 мусороперегрузочных станций, 10 мусоросортировочных и семи мусороперерабатывающих комплексов.

"Строительство Волгодонского МЭОКа идет полным ходом, там сегодня уже установлены камеры и можно в режиме реального времени следить за ходом строительства", - сообщил Майер.

Он также уточнил, что к концу текущего года планируется закончить строительство Волгодонского МЭОКа, и с начала следующего уже будет начата работа с учетом данного нового полигона.

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