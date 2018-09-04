Матчи ФК "Ростов" могут вернуть на "Олимп-2" после концерта Басты

В клубе рассказали, что управляющая "Ростов-Ареной" компания "Спорт-Ин" не прислушалась ни к каким возражениям и решила провести на стадионе концерт. Проблема заключается в том, что танцпол установят на газоне.
Клуб уверен, что в результате концерта газон будет сильно поврежден. Такой опыт был на других аренах, когда концертные мероприятия уничтожили покрытия полей. К ним относятся "Эсприт Арена" и "Стадион Уэмбли".
Уточняется, что компания "Спорт-Ин" в погоне за сиюминутной выгодой, не учитывая интересы клуба, приняла решение провести концерт на поле.
"При тотальном повреждении газона во время концерта 29 сентября все последующие домашние матчи "Ростов" будет проводить на стадионе "Олимп-2". Он в три раза уступает по вместимости "Ростов-Арене". Это означает, что что не все фанаты смогут попасть на игры", - сказано в сообщении.
При переносе билетная программа будет полностью переработана. Владельцы абонементов получат приоритетные места на "Олимпе-2". Руководство клуба уже начало разрабатывать меры, которые позволят уменьшить негативные последствия для фанатов при переносе матчей.
Особое внимание будет уделено борьбе со спекулянтами.
Напомним, что концерт должен был пройти 23 сентября. Его пришлось перенести из-за того, что в этот же день состоится футбольный матч между командами "Ростов" и "Уфа". Кроме того, губернатор региона Василий Голубев выразил обеспокоенность за сохранность газона на стадионе.