Матчи ФК "Ростов" могут вернуть на "Олимп-2" после концерта Басты

"При тотальном повреждении газона во время концерта 29 сентября все последующие домашние матчи "Ростов" будет проводить на стадионе "Олимп-2". Он в три раза уступает по вместимости "Ростов-Арене". Это означает, что что не все фанаты смогут попасть на игры", - сказано в сообщении.