В Кировском районе Волгограда запускают новое котельное оборудование

"Недавно в котельной смонтировали еще три современных котла. Они отличаются от своих предшественников улучшенными техническими характеристиками, высоким КПД и надежностью. Сейчас специалисты осуществляют подключение новых котлоагрегатов и установку современного газового оборудования. Параллельно подготавливают к обновлению систему химводоподготовки. Кроме того, до конца этого года планируется отделать внутренние помещения и полностью отремонтировать фасад", - передает городская администрация.