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В Кировском районе Волгограда запускают новое котельное оборудование

5 сентября 2018, 06:06
На одной из крупнейших котельных Кировского района Волгограда начался завершающий этап модернизации, который заключается в подключении новых котлов, установленных в ходе реконструкции, сообщает городская администрация.

Одновременно на объекте выполняется установка газового оборудования, измерительных приборов и аппаратуры. В ближайшее время при помощи новых котлов горячая вода начнет поступать в дома поселка Веселая балка.

"Техническое перевооружение котельной проходит в рамках инвестиционной программы и включает в себя не только замену всего оборудования в котельной, но и реконструкцию ветхих теплопроводов", - говорится в сообщении.

Так, в рамках первого этапа модернизации на котельной заменили насосную группу, на следующем этапе были установлены мощные котлы и реконструировано 2,5 километра трубопроводов. В настоящее время модернизация объекта находится на завершающей стадии.

"Недавно в котельной смонтировали еще три современных котла. Они отличаются от своих предшественников улучшенными техническими характеристиками, высоким КПД и надежностью. Сейчас специалисты осуществляют подключение новых котлоагрегатов и установку современного газового оборудования. Параллельно подготавливают к обновлению систему химводоподготовки. Кроме того, до конца этого года планируется отделать внутренние помещения и полностью отремонтировать фасад", - передает городская администрация.

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