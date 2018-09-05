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Завод “Вимм-Билль-Данн” в Ростове уличили в нарушениях промбезопасности

5 сентября 2018, 21:53
Северо-Кавказское управление Ростехнадзора выявило множество нарушений правил промышленной безопасности на предприятии АО “Вимм-Билль-Данн” в Ростове-на-Дону говорится на сайте ведомства.

Так, в результате проведенной в августе 2018 года проверки соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов III класса опасности было выявлено 15 нарушений.

Так, на заводе не обеспечивалось соблюдение требований промышленной безопасности в эксплуатирующей организации, не проводились анализ состояния промышленной безопасности, целевые проверки состояния промбезопасности, не выявлялись опасные факторы на рабочих местах.

“На опасных производственных объектах отсутствовала специальная маркировка, отражающая функциональное назначение, величины установок защиты и контролируемых параметров системами контроля, управления и ПАЗ технологических процессов", - сказано в сообщении. Допускались и другие нарушения.

По итогам проверки Ростехнадзор возбудил дела об административных правонарушениях и выписал предписание об их устранении.

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