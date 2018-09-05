Завод “Вимм-Билль-Данн” в Ростове уличили в нарушениях промбезопасности

Так, в результате проведенной в августе 2018 года проверки соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов III класса опасности было выявлено 15 нарушений.
Так, на заводе не обеспечивалось соблюдение требований промышленной безопасности в эксплуатирующей организации, не проводились анализ состояния промышленной безопасности, целевые проверки состояния промбезопасности, не выявлялись опасные факторы на рабочих местах.
“На опасных производственных объектах отсутствовала специальная маркировка, отражающая функциональное назначение, величины установок защиты и контролируемых параметров системами контроля, управления и ПАЗ технологических процессов", - сказано в сообщении. Допускались и другие нарушения.
По итогам проверки Ростехнадзор возбудил дела об административных правонарушениях и выписал предписание об их устранении.
р2