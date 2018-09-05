Жалобы на навязывание допуслуг с ОСАГО сократились до 5% в Ростове

Всего же жалобы на приобретение полиса автогражданской ответственности составляют 87% от числа всех обращений, поступивших в службу в первом полугодии 2018 года.
Напомним, в 2017 году большинство жалоб было связано именно с навязыванием дополнительных услуг. По итогам работы надзорных органов, компании были оштрафованы на десятки миллионов рублей, и в результате этот вид нарушений заметно снизился.
Число обращений с жалобами на страховые компании при продаже ОСАГО в первом полугодии 2018 года в целом снизилось в 1,7 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.