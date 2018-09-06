Беспилотный вертолет для кораблей начали выпускать в Ростове

"Беспилотный аппарат представляет собой вертолет вертикального взлета и посадки, может базироваться на судах и морских платформах", - сказано в сообщении.
Отмечается, что аппарату не требуется специальное наземное авиационное оборудование.
На предприятии произвели полную замену выпускаемой продукции, и теперь завод предлагает современные системы управления техсредствами кораблей, интегрированные мостиковые системы, вычислительные модули собственной разработки, промышленные LCD-мониторы, многофункциональные пульты с сенсорным управлением, а также радиолокационные станции обзора летного поля.
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