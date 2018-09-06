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"Евродон" остановил работу завода под Ростовом из-за финансовых проблем

6 сентября 2018, 17:42
Работа мясоперерабатывающего завода одного из крупнейших производителей мяса индейки ростовской компании "Евродон" временно приостановлена с четверга, сообщил RostovGazeta источник в руководстве предприятия.

Пресс-служба компании отказалась комментировать эту тему.

В четверг стало известно, что компания не выплатила очередной платеж по кредиту и перестала пускать на предприятия представителей ВЭБа, который является основным кредитором. Госкорпорация в ответ предложила главе "Евродона" Вадиму Ванееву покинуть свой пост. Общий долг производителя мяса птицы перед банком оценивается в 35 миллиардов рублей.

"В среду мы отработали последний день и с сегодняшнего дня завод в простое", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что уже долгое время зарплаты задерживают минимум на две недели. При этом, по его словам, зарплаты урезали в два раза.

По его мнению, "все идет ко дну".

Представитель пресс-службы "Евродона" Ольга Грекова отказалась комментировать эту тему, как все предыдущие проблемы компании.

"Для RostovGazeta, которая ни разу за свое существование не дала не единой объективной заметки мы ничего не комментируем. Да, специально для RostovGazeta", - заявила Грекова.

#Новости#Экономика
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