Совладелец "Росталкогольпроизводства" просит признать компанию банкротом

"Заявление подал совладелец предприятия Михаил Колесников, сумма исковых требований превысила 4,4 миллиона рублей", - говорится в документации.
Заявитель владеет 0,03% акций ростовского завода, а оставшаяся часть принадлежит находящемуся в стадии банкротства ООО "Теплокон" из Москвы.
"Росталкогольпроизводство" работает в Ростове с 2004 года, основным видом деятельности компании является производство алкогольных напитков. За последний отчетный период прибыль завода составила 16,1 миллиона рублей, а убыток - 49,7 миллиона рублей.
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