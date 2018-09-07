rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Совладелец "Росталкогольпроизводства" просит признать компанию банкротом

7 сентября 2018, 12:43
Заявление с просьбой признать ООО "Ростовское алкогольное производство" банкротом поступило в Арбитражный суд Ростовской области, следует из материалов электронной картотеки.

"Заявление подал совладелец предприятия Михаил Колесников, сумма исковых требований превысила 4,4 миллиона рублей", - говорится в документации.

Заявитель владеет 0,03% акций ростовского завода, а оставшаяся часть принадлежит находящемуся в стадии банкротства ООО "Теплокон" из Москвы.

"Росталкогольпроизводство" работает в Ростове с 2004 года, основным видом деятельности компании является производство алкогольных напитков. За последний отчетный период прибыль завода составила 16,1 миллиона рублей, а убыток - 49,7 миллиона рублей.

р3

Материалы по теме
В Петербурге банк «Советский» признали банкротом"ТНС-энерго" просит признать "Ростовскую инвестиционную компанию" банкротом
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14