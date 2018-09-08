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День журавля отметили в Ростове-на-Дону

8 сентября 2018, 17:41
В ростовском зоопарке прошел праздник в честь всемирного Дня журавля, сообщил корреспондент RostovGazeta с самого мероприятия.

Впервые день журавля отметили в США в 2002 году в честь акции спасения вымирающего американского журавля. Впоследствии экологи многих стран поддержали проведение этого праздника

"Сегодня мы присутствуем на уникальном празднике. Он отмечается во всем мире именно в сентябре, потому что в этот период птица собирается улетать на зимовку", - сказала заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова. И добавила, что донской край особенно облюбовал серый журавль, поскольку именно тут проходит его гнездование

Она подчеркнула, что над Ростовом теперь не часто можно увидеть серых журавлей, но на востоке и юго-востоке области их еще много.

Сотрудники зоопарка рассказали, что у них сейчас содержится более 30 журавлей, пять видов из сохранившихся 15. В честь праздника было проведено показательное кормление таких представителей журавлей, как красавки, венценосные и японские журавли.

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