Полицейские упали с эвакуатора во время драки с водителем в Ростове

"Инцидент случился возле вокзала, где на эвакуатор поставили легковушку. После этого пришел водитель, однако сотрудники ГИБДД отдать машину не захотели", - сказано в сообщении.
Автор публикации разместил видео. На нем видно как мужчина пытается попасть в машину, которая стоит на эвакуаторе. Двое полицейских пытались ему помешать и хотели скрутить. Они не удержались и упали с эвакуатора.
"Сотрудники эвакуировали и увезли автомобиль, хотя по закону, если собственник автомобиля вернулся, то они обязаны вернуть машину и выписать штраф", - пояснили местные жители.
Некоторые заступились за сотрудников, написав, что они выполняли свою работу.
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