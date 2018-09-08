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Полицейские упали с эвакуатора во время драки с водителем в Ростове

8 сентября 2018, 10:29
В Ростове-на-Дону полицейские, стоя на эвакуаторе, попытались скрутить водителя и упали с транспорта, сообщили очевидцы в соцсети "ВКонтакте".

"Инцидент случился возле вокзала, где на эвакуатор поставили легковушку. После этого пришел водитель, однако сотрудники ГИБДД отдать машину не захотели", - сказано в сообщении.

Автор публикации разместил видео. На нем видно как мужчина пытается попасть в машину, которая стоит на эвакуаторе. Двое полицейских пытались ему помешать и хотели скрутить. Они не удержались и упали с эвакуатора.

"Сотрудники эвакуировали и увезли автомобиль, хотя по закону, если собственник автомобиля вернулся, то они обязаны вернуть машину и выписать штраф", - пояснили местные жители.

Некоторые заступились за сотрудников, написав, что они выполняли свою работу.

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