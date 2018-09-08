Украина разместит высокоточные ракеты вблизи Ростовской области

"На данный момент утвержден комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. Здесь говорится об усилении военно-морского присутствия в Азовском море", - сказано в сообщении.
Отмечается, что планируется создание корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры. Также подразделения береговой обороны обеспечат новейшим высокоточным ракетным оружием.
В сообщении не раскрывается, когда именно будут реализованы эти мероприятия.
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