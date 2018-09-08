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Украина разместит высокоточные ракеты вблизи Ростовской области

8 сентября 2018, 12:28
Украина планирует усилить военно-морское присутствие в Азовском море, рядом с Ростовской областью может появиться высокоточное ракетное оружие, сообщает Совет по национальной безопасности Украины.

"На данный момент утвержден комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. Здесь говорится об усилении военно-морского присутствия в Азовском море", - сказано в сообщении.

Отмечается, что планируется создание корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры. Также подразделения береговой обороны обеспечат новейшим высокоточным ракетным оружием.

В сообщении не раскрывается, когда именно будут реализованы эти мероприятия.

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