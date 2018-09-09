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Федеральный центр убедили финансировать в вертолетный кластер под Ростовом

9 сентября 2018, 10:27
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров поддержал инициативу главы Ростовской области Василия Голубева поддержать проект строительства в Батайске производственной площадки завода "Роствертол", сообщили в правительстве региона.

Изначально планировалось, что федеральное финансирование получат два проекта. К ним относятся возведение летно-испытательной станции и производственной площадки. После этого произошла корректировка и был исключен проект строительства производственной площадки.

Сейчас от губернатора поступила инициатива вернуться к первоначальным планам. Мантуров эту идею поддержал.

"В данный момент продолжается реализация проекта по формированию в Батайске вертолетостроительного кластера. В области появятся новые рабочие места и увеличатся отчисления в бюджет", - пояснил Голубев.

Эта информация прозвучала на площадке международной выставки "Гидроавиасалон-2018".

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