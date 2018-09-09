Федеральный центр убедили финансировать в вертолетный кластер под Ростовом

Изначально планировалось, что федеральное финансирование получат два проекта. К ним относятся возведение летно-испытательной станции и производственной площадки. После этого произошла корректировка и был исключен проект строительства производственной площадки.
Сейчас от губернатора поступила инициатива вернуться к первоначальным планам. Мантуров эту идею поддержал.
"В данный момент продолжается реализация проекта по формированию в Батайске вертолетостроительного кластера. В области появятся новые рабочие места и увеличатся отчисления в бюджет", - пояснил Голубев.
Эта информация прозвучала на площадке международной выставки "Гидроавиасалон-2018".
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