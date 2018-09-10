Массовое цветение воды увеличило продуктивность Таганрогского залива

"Фитопланктон, который и вызывает "цветение воды", напрямую влияет на формирование рыбных запасов", - сказано в сообщении.
Фитопланктоном питается зоопланктон, который, в свою очередь, поедают многие промысловые виды рыб - судак, хамса, тарань, лещ.
Для того, чтобы фитопланктон развивался, необходимо поступление вместе с речным стоком биогенных веществ. На протяжении многих лет в реке Дон не было половодья, и произошедший в 2018 году повышенный сток реки увеличил уровень фитопланктона по сравнению с 2017 годом на 61%.
В 2018 году паводок, раннее и обильное цветение воды обеспечили пищевую базу для рыб.
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