Массовое цветение воды увеличило продуктивность Таганрогского залива

Для того, чтобы фитопланктон развивался, необходимо поступление вместе с речным стоком биогенных веществ. На протяжении многих лет в реке Дон не было половодья, и произошедший в 2018 году повышенный сток реки увеличил уровень фитопланктона по сравнению с 2017 годом на 61%.