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Массовое цветение воды увеличило продуктивность Таганрогского залива

10 сентября 2018, 12:10
Беспокоящее жителей Ростовской области массовое цветение воды увеличило продуктивность Таганрогского залива, сообщил Азовский НИИ рыбного хозяйства.

"Фитопланктон, который и вызывает "цветение воды", напрямую влияет на формирование рыбных запасов", - сказано в сообщении.

Фитопланктоном питается зоопланктон, который, в свою очередь, поедают многие промысловые виды рыб - судак, хамса, тарань, лещ.

Для того, чтобы фитопланктон развивался, необходимо поступление вместе с речным стоком биогенных веществ. На протяжении многих лет в реке Дон не было половодья, и произошедший в 2018 году повышенный сток реки увеличил уровень фитопланктона по сравнению с 2017 годом на 61%.

В 2018 году паводок, раннее и обильное цветение воды обеспечили пищевую базу для рыб.

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