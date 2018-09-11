KIA взорвалась после ДТП с мопедом в Ростове, один погиб

ДТП произошло около девяти часов вечера возле дома №76 по улице Плиева. По предварительным данным, водитель скутера не предоставил преимущество в движении и столкнулся с иномаркой. За рулем KIA находился 31-летний мужчина. От удара транспортные средства сгорели.
«В результате аварии погиб скутерист. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего», - отметили в ведомстве.
В соцсетях очевидцы пишут о том, что водитель иномарки скрылся после аварии. Однако эту информацию в полиции опровергли - мужчина в настоящий момент находится на месте аварии.
По данным очевидцев, машина взорвалась.