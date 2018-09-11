Краевой штаб наведет порядок в парке "Солнечный остров" в Краснодаре

Posted 11 сентября 2018, 13:46
Published 11 сентября 2018, 13:46
Modified 17 сентября 2022, 15:24
Updated 17 сентября 2022, 15:24
"За время существования парка на его территории появились десятки объектов капитального строительства, временные торговые точки, рестораны, кафе и даже мебельная фабрика, пришло время выяснить, как именно образовалось право собственности на каждый из объектов", - сказано в публикации.
В течение ближайших двух недель штаб изучит все документы с самого начала образования парка в 1959 году, с тем, чтобы определить законность права собственности на каждый участок.
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