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Posted 11 сентября 2018, 13:46

Published 11 сентября 2018, 13:46

Modified 17 сентября 2022, 15:24

Updated 17 сентября 2022, 15:24

Краевой штаб наведет порядок в парке "Солнечный остров" в Краснодаре

11 сентября 2018, 13:46
Краевой штаб проверит право частной собственности на каждый участок парка "Солнечный остров" в Краснодаре, проинформировала городская администрация.

"За время существования парка на его территории появились десятки объектов капитального строительства, временные торговые точки, рестораны, кафе и даже мебельная фабрика, пришло время выяснить, как именно образовалось право собственности на каждый из объектов", - сказано в публикации.

В течение ближайших двух недель штаб изучит все документы с самого начала образования парка в 1959 году, с тем, чтобы определить законность права собственности на каждый участок.

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