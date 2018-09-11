rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Первый день ВЭФ принес пять крупных инвестконтрактов

11 сентября 2018, 15:03
В первый день работы Восточного экономического форума во Владивостоке удалось подписать пять крупных инвестиционных соглашений на общую сумму 400 миллиардов рублей.

Их реализация даст дальневосточному региону не менее 4,5 тысячи рабочих мест, пишет RNS. Так, самым крупным стал проект по освоению месторождений Баимской рудной зоны (Чукотка). Соглашение подписали компании «ГДК Баимская», Минвостокразвития и правительство региона. Портфель инвестиций оценивается в 360 млрд рублей.

Еще одним крупным соглашением стал совместный проект компании Tokyo Rope и АПИ. Речь идет о строительстве в Приморье завода по производству инновационных сердечников для силовых кабелей. Его реализация обойдется в 7,8 миллиарда рублей.

#Новости#Экономика
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14