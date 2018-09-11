Первый день ВЭФ принес пять крупных инвестконтрактов

Их реализация даст дальневосточному региону не менее 4,5 тысячи рабочих мест, пишет RNS. Так, самым крупным стал проект по освоению месторождений Баимской рудной зоны (Чукотка). Соглашение подписали компании «ГДК Баимская», Минвостокразвития и правительство региона. Портфель инвестиций оценивается в 360 млрд рублей.
Еще одним крупным соглашением стал совместный проект компании Tokyo Rope и АПИ. Речь идет о строительстве в Приморье завода по производству инновационных сердечников для силовых кабелей. Его реализация обойдется в 7,8 миллиарда рублей.