rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

"Петровакс Фарм" наладил производство четырехвалентной вакцины в России

11 сентября 2018, 18:50
НПО "Петровакс Фарм" запустил в Московской области производство не имеющее аналогов в России. Четырехкомпонентная вакцина от гриппа может защитить организм сразу от четырех разновидностей болезни.

В ближайшее время на фармацевтическом предприятии будет запущена очередная, третья по счету, линия по выпуску медицинских субстанций и таблеток.

НПО "Петровакс Фарм" исполнилось 10 лет со дня его образования, сообщают «Новые известия». Самостоятельное производство вакцины до 2018 года могли обеспечить всего шесть стран, сейчас в их число входит и Россия.

Препарат, производимый на "Петровакс Фарм", использует собственную технологию антиген-сбережения, которая позволила отечественному аналогу стать самым безопасным лекарством из линейки четырехвалентных вакцин.

Многочисленные исследования в данной отрасли неоднократно доказали неоспоримые преимущества четырехвалентной вакцины перед трехвалентной, эта эффективность выражается в главном - уменьшается количество заболевших людей.

Новый препарат прошел все необходимые испытания и получил разрешение на иммунизацию взрослого населения.

Вице-президент по производственной деятельности и качеству "Петровакс Фарм" Павел Носырев отмечает, что НПО сейчас является самым передовым производителем медицинских препаратов в России.

Председатель Совета директоров НПО "Петровакс Фарм" Михаил Цыферов, рассказывая о компании, говорит, что она разрабатывает и производит новейшие продукты, открывающие в российской медицине ранее не использованные возможности.

Соглашается с Михаилом Цыферовым и Алексей Башкиров, руководитель холдинга "Интеррос", в состав которого несколько лет назад вошел НПО. Башкиров считает, что "Петровакс Фарм" - это чрезвычайно важный, социально устремленный актив холдинга. НПО продолжает активное развитие, участвует в мировых фармацевтических проектах и постоянно увеличивает ассортимент предлагаемых препаратов, считает он.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14