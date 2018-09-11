"Петровакс Фарм" наладил производство четырехвалентной вакцины в России

Соглашается с Михаилом Цыферовым и Алексей Башкиров, руководитель холдинга "Интеррос", в состав которого несколько лет назад вошел НПО. Башкиров считает, что "Петровакс Фарм" - это чрезвычайно важный, социально устремленный актив холдинга. НПО продолжает активное развитие, участвует в мировых фармацевтических проектах и постоянно увеличивает ассортимент предлагаемых препаратов, считает он.