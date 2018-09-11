"Петровакс Фарм" наладил производство четырехвалентной вакцины в России

В ближайшее время на фармацевтическом предприятии будет запущена очередная, третья по счету, линия по выпуску медицинских субстанций и таблеток.
НПО "Петровакс Фарм" исполнилось 10 лет со дня его образования, сообщают «Новые известия». Самостоятельное производство вакцины до 2018 года могли обеспечить всего шесть стран, сейчас в их число входит и Россия.
Препарат, производимый на "Петровакс Фарм", использует собственную технологию антиген-сбережения, которая позволила отечественному аналогу стать самым безопасным лекарством из линейки четырехвалентных вакцин.
Многочисленные исследования в данной отрасли неоднократно доказали неоспоримые преимущества четырехвалентной вакцины перед трехвалентной, эта эффективность выражается в главном - уменьшается количество заболевших людей.
Новый препарат прошел все необходимые испытания и получил разрешение на иммунизацию взрослого населения.
Вице-президент по производственной деятельности и качеству "Петровакс Фарм" Павел Носырев отмечает, что НПО сейчас является самым передовым производителем медицинских препаратов в России.
Председатель Совета директоров НПО "Петровакс Фарм" Михаил Цыферов, рассказывая о компании, говорит, что она разрабатывает и производит новейшие продукты, открывающие в российской медицине ранее не использованные возможности.
Соглашается с Михаилом Цыферовым и Алексей Башкиров, руководитель холдинга "Интеррос", в состав которого несколько лет назад вошел НПО. Башкиров считает, что "Петровакс Фарм" - это чрезвычайно важный, социально устремленный актив холдинга. НПО продолжает активное развитие, участвует в мировых фармацевтических проектах и постоянно увеличивает ассортимент предлагаемых препаратов, считает он.