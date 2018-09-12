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Ростовская агломерация впервые в России получит официальный статус

12 сентября 2018, 13:49
Ростовская агломерация получит официальный статус на законодательном уровне впервые в России, сообщил на общественных слушаниях главный архитектор регионального Научно-исследовательского и проектного института градостроительства Александр Бояринов.

В городе Ростове-на-Дону прошли общественные слушания проекта "Стратегия социально-экономического развития города Ростова до 2035 года", на которых одним из поднятых вопросов была возможность присвоения официального статуса ростовской агломерации.

"Законодательное собрание Ростовской области впервые в России подняло вопрос о принятии закона, который поспособствует ростовской агломерационной форме развития", - сказал Бояринов.

Он добавил, что Ростов и близлежащие шесть городов являются единственной крупной городской агломерацией на Юге страны. Он подчеркнул, что данная агломерация вмещает в себя около 2,5 миллиона жителей, то есть почти 50% от всего населения области.

"Это весомая цифра и она делает наш город на юге России самым важным градостроительном центром в экономическом пространственном развитии", - прокомментировал Бояринов.

#Новости#Новости Ростова#Общество
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