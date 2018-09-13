В Краснодаре будут судить бездомного, убившего 4 спящих "коллег"

Следователи установили, что 6 апреля 2017 года мужчина подошел к спящему на скамейке бездомному и ударил его осколком тротуарной плитки по голове. Истекающего кровью 66-летнего мужчину обнаружили прохожие и доставили его в больницу. Однако, несмотря на действия врачей, потерпевший скончался в тот же день.
Позднее, 14 сентября тот же бездомный распивал спиртные напитки в компании двух знакомых на берегу реки Анапки. В процессе "застолья" собутыльники рассорились и прогнали бывшего товарища. Он дождался, пока знакомые уснут, вернулся и ударил каждого из них несколько раз молотком по голове. Один из них скончался на месте, другой - позднее в больнице.
Также 19 сентября 2017 года обвиняемый убил еще одного бездомного в аллее на улице Крымской. Он подошел к спящему на лавочке мужчине и не менее 9 раз ударил его по голове и конечностям, от чего 45-летняя жертва скончалась на месте. После этого злоумышленник забрал у умершего 600 рублей и скрылся.
Кроме того, 31 августа 2017 года обвиняемый также увидел спящего на лавочке в парке на улице Крепостной 32-летнего мужчину и несколько раз ударил его молотком по голове, после чего украл деньги и телефон на общую сумму 26 тысяч рублей. А 11 сентября бездомный также напал на незнакомца с молотком, он ударил 34-летнего прохожего своим нехитрым оружием по голове. Обоим потерпевшим удалось выжить.
Мужчину, который по версии следствия совершил описанные выше преступления, сотрудникам полиции удалось задержать 22 сентября 2017 года. С тех пор он находится под стражей. "Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора края обвинительным заключением направлено в Краснодарский краевой суд", - сказано в сообщении.
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