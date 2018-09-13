В Краснодаре будут судить бездомного, убившего 4 спящих "коллег"

Также 19 сентября 2017 года обвиняемый убил еще одного бездомного в аллее на улице Крымской. Он подошел к спящему на лавочке мужчине и не менее 9 раз ударил его по голове и конечностям, от чего 45-летняя жертва скончалась на месте. После этого злоумышленник забрал у умершего 600 рублей и скрылся.