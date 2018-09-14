Норвежский лыжник хранит фотографии спортсменов из России

Как сообщает газета «Известия» 14 сентября, по мнению Сундбю у каждого из этих россиян должны быть свои уловки и хитрости, чтобы мотивировать себя и заряжаться энергией по утрам. Лыжник назвал имена конкретных спортсменом: Сергея Устюгова, Александра Большунова и Дениса Спицова, которые на данный момент признаны самыми титулованными спортсменами из России по итогам последних нескольких сезонов.