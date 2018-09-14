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Норвежский лыжник хранит фотографии спортсменов из России

14 сентября 2018, 14:36
Лыжник из Норвегии, трехкратный обладатель Кубка мира Мартин Йонсруд Сундбю в одном из недавних интервью рассказал, что на прикроватном столике у него хранятся фотографии лыжников из сборной России.

Как сообщает газета «Известия» 14 сентября, по мнению Сундбю у каждого из этих россиян должны быть свои уловки и хитрости, чтобы мотивировать себя и заряжаться энергией по утрам. Лыжник назвал имена конкретных спортсменом: Сергея Устюгова, Александра Большунова и Дениса Спицова, которые на данный момент признаны самыми титулованными спортсменами из России по итогам последних нескольких сезонов.

Как пример: в марте этого года Большунов взял золотую медаль в масс-старте на этапе Кубка мира по лыжному спорту в шведском городе Фалун.

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