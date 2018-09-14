ЦБ связал снижение курса рубля с оттоком капитала

В сообщении регулятора сказано, что произошедшее снижение курса рубля связано с оттоком капитала вследствие изменения внешних условий.
При этом ЦБ отметил, что сальдо текущего счета платежного баланса по прежнему находится на высоком уровне из-за стабильных цен на товары российского экспорта. Более того платежный сальдо значительно превышает объемы выплат по внешнему долгу в предстоящие месяцы.
"По этой причине Центробанк принял решение о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила ограничении курсовой волатильности и ее влияния на динамику инфляции в предстоящие кварталы", - пишет издание.
Регулятор также отметил повышение инфляционных ожиданий населения и предприятий обусловленных курсовой волатильностью. Также может сказаться и то, что часть предприятий могут отразить в ценах планируемое повышение НДС уже в конце 2018 года.
В августе годовая инфляция достигла 3,1%, что выше верхней границы прогнозируемого роста цен Банком России. Рост инфляции в августе связан с повышением до 1,9% годового темпа прироста цен на продовольственные товары.
р2