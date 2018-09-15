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Донской борщ и окрошку оценили гости с африканского континента

15 сентября 2018, 08:31
В Ростовскую область прибыла делегация Королевства Эсватини и высоко оценила блюда донской кухни, сообщает правительство региона.

"Гости успели попробовать борщ, окрошку и местные вина. Также они восхитились красотой и безопасностью городских улиц", - сказано в сообщении.

Отмечается, что делегации показали культурные и туристические достопримечательности региона. Они посетили "Самбекские высоты", побывали в литературном музее и домике Чехова в Таганроге.

Кроме того, гости увидели Вознесенский войсковой патриарший собор и Атаманский дворец. Напомним, делегация прибыла для укрепления двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, угольной промышленности.

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