Донской борщ и окрошку оценили гости с африканского континента

"Гости успели попробовать борщ, окрошку и местные вина. Также они восхитились красотой и безопасностью городских улиц", - сказано в сообщении.
Отмечается, что делегации показали культурные и туристические достопримечательности региона. Они посетили "Самбекские высоты", побывали в литературном музее и домике Чехова в Таганроге.
Кроме того, гости увидели Вознесенский войсковой патриарший собор и Атаманский дворец. Напомним, делегация прибыла для укрепления двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, угольной промышленности.
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