Дело о гибели ребенка в турпоходе в Сочи передали в суд

"Учительницу начальных классов обвиняют в причинении смерти по неосторожности", - сказано в публикации.
Обвиняемая, имевшая опыт организации туристических походов и владеющая навыками инструктора, не сообщила в МЧС о маршруте похода и другю необходимую информацию.
В результате, когда группа из 11 детей и 2-х взрослых следовала по маршруту Гузерипль - Дагомыс, 13-летний мальчик отбился от группы и пропал, его тело с гнилостными изменениями нашли лишь 10 суток спустя. Причиной смерти явилось падение с высоты и прелом затылочной и лобной костей черепа.
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