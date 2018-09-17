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Дело о гибели ребенка в турпоходе в Сочи передали в суд

17 сентября 2018, 13:06
В Сочи Краснодарского края передали в суд дело о гибели несовершеннолетнего в туристическом походе, сведения опубликовало региональное СУ СК РФ.

"Учительницу начальных классов обвиняют в причинении смерти по неосторожности", - сказано в публикации.

Обвиняемая, имевшая опыт организации туристических походов и владеющая навыками инструктора, не сообщила в МЧС о маршруте похода и другю необходимую информацию.

В результате, когда группа из 11 детей и 2-х взрослых следовала по маршруту Гузерипль - Дагомыс, 13-летний мальчик отбился от группы и пропал, его тело с гнилостными изменениями нашли лишь 10 суток спустя. Причиной смерти явилось падение с высоты и прелом затылочной и лобной костей черепа.

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