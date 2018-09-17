Дело о гибели ребенка в турпоходе в Сочи передали в суд

В результате, когда группа из 11 детей и 2-х взрослых следовала по маршруту Гузерипль - Дагомыс, 13-летний мальчик отбился от группы и пропал, его тело с гнилостными изменениями нашли лишь 10 суток спустя. Причиной смерти явилось падение с высоты и прелом затылочной и лобной костей черепа.