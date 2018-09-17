Яндекс обратился к суду с просьбой привлечь Mail.ru к делу о пиратстве

Как написала газета «Известия», в компании сообщили, что было подано несколько ходатайств, которые преследуют целью сформировать полную и объективную доказательственную базу и установить круг лиц, участие которых в деле необходимо для вынесения судом правосудного решения.
Также 17 сентября Мосгорсудом проведена досудебная подготовка по исковым заявлениям телеканалов «Супер» и ТВ3 к «Яндексу» из-за пиратских копий сериалов, выложенных в «Яндекс. Видео».
24 августа суд удовлетворил заявление телеканалов холдинга «Газпром-медиа» к Яндексу. Инстанция постановила удалить ссылки на пиратский контент. Это относилось к сериалам «Вне игры», «Домашний арест», шоу «Мистические истории» и анимационном сериале «Осторожно, земляне».