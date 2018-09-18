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Posted 18 сентября 2018, 12:25

Published 18 сентября 2018, 12:25

Modified 17 сентября 2022, 15:26

Updated 17 сентября 2022, 15:26

Ростовчанки привезли медали с международного турнира по вольной борьбе

18 сентября 2018, 12:25
Спортсменки из Ростовской области заняли призовые места на международном турнире по вольной борьбе среди мужчин и женщин, сообщает правительство региона.

"Ростовчанка Марина Симонян выступала в составе российской сборной, она завоевала бронзовую медаль. Кроме того, в категории до 72 килограммов на втором месте оказалась Татьяна Колесникова", - сказано в сообщении.

Отмечается, что борьба проходила в 10 весовых категориях. Соревнования состоялись в Минске с 14 по 16 сентября, в них поучаствовали более 300 спортсменов из 22 государств.

В следующем году состоится чемпионат Европы по этому виду спорта.

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