Росздравнадзор хочет увеличить штрафы для ростовских аптек

Полинская рассказала, что только за этот год составлено около 400 протоколов за безрецептурный отпуск на общую сумму штрафа более 4,5 миллиона рублей, и более 120 протоколов уже на общую сумму штрафа более четырех миллионов рублей из-за нарушения лицензионных требований. Она подчеркнула, что изменения необходимы именно на законодательном уровне, так как не Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, а Арбитражный суд принимает окончательное решение.