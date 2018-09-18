Росздравнадзор хочет увеличить штрафы для ростовских аптек

По данным СМИ, на очередном заседании антинаркотической комиссии в области министр здравоохранения региона Татьяна Быковская призвала ужесточить ответственность для аптек за продажу сильнодействующих препаратов без рецепта. По ее словам, необходимо лишать лицензии после первого же зарегистрированного нарушения, ибо сейчас они не несут практически никакой ответственности и выплачивают лишь "крохотные штрафы". По ее данным, безрецептурная продажа наркотических сильнодействующих препаратов стала очень часто встречаться в Ростовской области.
"Мы согласны, что необходимо ужесточать меры, увеличить штрафы", - сказала Полинская. Она добавила, что за безрецептурную продажу препаратов предусматривается максимальный штраф до 30 тысяч рублей на должностное лицо, а за нарушение лицензионных условий штраф составляет от 100 тысяч рублей и возможна приостановка деятельности аптеки до 90 суток.
Она пояснила, что сейчас необходимо неоднократно привлечь ответственное юридическое лицо через суд и только потом можно приостановить его деятельность.
Полинская рассказала, что только за этот год составлено около 400 протоколов за безрецептурный отпуск на общую сумму штрафа более 4,5 миллиона рублей, и более 120 протоколов уже на общую сумму штрафа более четырех миллионов рублей из-за нарушения лицензионных требований. Она подчеркнула, что изменения необходимы именно на законодательном уровне, так как не Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, а Арбитражный суд принимает окончательное решение.