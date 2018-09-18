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Сборная РФ с донской спортсменкой установила мировой рекорд в пожарной эстафете

18 сентября 2018, 09:50
Женская сборная России, в составе которой находилась донская спортсменка, смогла установить мировой рекорд в пожарной эстафете, сообщили в региональном УМЧС.

В Словакии состоялся ЧМ по пожарно-спасательному спорту, он длился с 10 по 16 сентября. Участие в нем приняли 25 команд.

Спортсмены показали свои способности в подъеме по штурмовой лестнице, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете, двоеборье, боевом развертывании. В составе женской российской сборной оказалась дончанка Анжелика Доканева, она уже более трех лет выступает на мировых первенствах.

Отмечается, что российские спортсменки установили мировой рекорд, пожарную эстафету они преодолели за 59,02 секунды.

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