Сборная РФ с донской спортсменкой установила мировой рекорд в пожарной эстафете

Спортсмены показали свои способности в подъеме по штурмовой лестнице, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете, двоеборье, боевом развертывании. В составе женской российской сборной оказалась дончанка Анжелика Доканева, она уже более трех лет выступает на мировых первенствах.